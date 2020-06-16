شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تشرح بالتفصيل دليل «الاختبار التحصيلي» عن بعد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو شرحت من خلاله بالتفصيل دليل الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات، بدءا من مرحلة التجهيز للاختبار وحتى الانتهاء ورفع الاختبار بعد الانتهاء منه.

وأوضحت الهيئة، أنه حيث يجب على كل متقدم ومتقدمة تهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبار بدءا من اختيار غرفة هادئة بإضاءة مناسبة ووضع الحاسب على طاولة ثابتة للتأكد من وضعية الكاميرا.

وأضافت تقويم التعليم والتدريب أنه يجب التأكد من توفر ما يلي : “يجب التأكد أن نظام الاختبار عن بعد لا يدعم الهواتف المحملة والأجهزة اللوحية المختلفة، كذلك يمنع استخدام سماعات البلوتوث بأنواعها، وكذلك الساعات الذكية، ويفضل دائما استخدام متصفح جوجل كروم”.

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وتابعت الهيئة أن مرحلة ما قبل الاختبار تتضمن إرسال رسالة للبريد الإلكتروني للطالب تتضمن تحديد يوم الاختبار، وسيتم إرسال رابط على بريد الطالب الإلكتروني، ليقوم بفتحه من جهاز الحاسب المستخدم لتحميل البرنامج الخاص للاختبار، ثم على الطالب اتباع التعليمات والخطوات بعد ذلك لتحميل الاختبار.

المرحلة الأخيرة وهي مرحلة أداء الاختبار، حيث يجب عليك اختيار مكان هادئ بإضاءة مناسبة ثم اتبع التعليمات خطوة بخطوة بعد ذلك لإنهاء عملية الاختبار بنجاح.