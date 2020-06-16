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شكرا لقرائتكم خبر عن «الدمام» تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة.. وأبها الأدنى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
سجلت 6 مدن على مستوى المملكة أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء، حيث تجاوزت درجة الحرارة 48 درجة مئوية في إحدى المدن.
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الدمام سجلت 48.9 درجة مئوية، بينما سجلت القيصومة 47.8 درجة مئوية، بينما سجلت الأحساء 47.7 درجة مئوية.
وفي رفحاء وصلت درجة الحرارة 46.2 درجة مئوية، وفي مكة المكرمة والرياض كانت درجة الحرارة 46 درجة مئوية.
بينما كانت أقل درجة حرارة اليوم الثلاثاء على مستوى المملكة في أبها حيث سجلت مدينة أبها 28 درجة مئوية.
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