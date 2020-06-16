«المساحة الجيولوجية»: رصد هزة أرضية غرب ضباء بقوة 4.72 درجة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن تسجيل هزة أرضية شمال البحر الأحمر. وأوضحت أن محطات الرصد الزلزالي سجلت عند الساعة 5:30 مساء اليوم (الثلاثاء) هزة أرضية بلغت قوتها 4.72 درجة على مقياس ريختر. وأوضحت أن الهزة الأرضية وقعت شمال البحر الأحمر على عمق 13 كيلومتراً، وتبعد 85 كيلومتراً غرب محافظة ضباء.

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