طيران التحالف يجدد قصف صنعاء وضواحيها

© REUTERS / AHMED YOSRI القاهرة - سبوتنيك أفاد مصدر عسكري يمني في صنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن 3 غارات على قاعدة الديلمي الجوية ومحيطها شمال صنعاء. وأضاف بأن التحالف نفذ غارتين على مواقع عسكرية في منطقة بيت عذران بمديرية بني مطر غرب صنعاء. وأشار إلى استمرار التحليق المكثف لطيران التحالف في سماء العاصمة. وكان طيران التحالف قد شن، في وقت سابق من اليوم، 5 غارات على مواقع عسكرية في صنعاء وضواحيها توزعت على جبلي النهدين جنوب صنعاء، وجبل عطان وكلية الطيران والدفاع الجوي غرب صنعاء، وجبل عمد في مديرية سنحان في الضواحي الجنوبية لصنعاء.

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