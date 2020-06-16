الجيش اليمني يعلن مقتل قائد ميداني تابع لـ "أنصار الله" وأسر العشرات

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، على حسابه في "تويتر"، إن "قائد الحوثيين في ميمنة جبهة نهم (شرق صنعاء)، مران المراني، قتل مع مرافقيه خلال معارك شرسة يخوضها الجيش بمساندة طيران التحالف".

وأضاف أن "22 من مقاتلي الحوثي وقعوا في قبضة الجيش"، مؤكداً "تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وقال المكتب، في وقت سابق من اليوم: "قوات جيشنا الوطني تتمكن من استعادة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرقي صنعاء، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية تدمر تعزيزات الميليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة".

وكان الجيش اليمني أعلن، في وقت سابق اليوم، استعادة مواقع كان يتمركز فيها الحوثيون باتجاه منطقة الفرضة في مديرية نهم شرقي صنعاء، مشيراً إلى تدمير مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين في منطقة نجد العتق ومحيطها في المديرية البالغة مساحتها 1841 كيلومتراً مربعاً، والتي تبعد عن وسط صنعاء، نحو 60 كيلومتراً.