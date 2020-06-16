هزة أرضية تضرب شرقي مصر

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وأوضح أن "الهزة الأرضية وقعت على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر".
وأضاف البيان: "شعر بها عدد من المواطنين داخل بعض المدن القريبة".
وأكد البيان أنه "لم يصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات"، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".
وأشار البيان إلى أن "قسم الزلازل في المعهد يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال الرصد والمراقبة للزلازل الطبيعية والصناعية بأحدث الشبكات القومية لرصد الزلازل".
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