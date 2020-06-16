مجلس الوزراء العراقي يصوت على قرار مهم بشأن "الجيش الأبيض"

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء بيانا جاء فيه "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي يوجه شكره وعالي تقديره للملاكات الطبية المواجِهة لجائحة كورونا".

وأضاف البيان "وصوت مجلس الوزراء على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين لديهم تماس مع المصابين، وفق أولويات تحددها وزارة الصحة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي على تسخير كل جهود وإمكانات الدولة، لدعم وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في العاصمة بغداد وعموم المحافظات.

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 60 حالة وفاة بوباء "كوفيد - 19" بإجمالي وفيات 712 والإصابات 22700 (بزيادة 1385 خلال 24 ساعة ).

وبدأ العراق، الأحد الماضي، تطبيق حظر تجوال جزئي بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرا فيما يكون حظر التجوال شاملا لأيام الخميس والجمعة والسبت، وذلك بعد حظر التجوال الشامل الذي فرض على مدى الأسابيع الماضية لمنع انتشار وباء "كوفيد–19".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي الوباء على نطاق واسع، واتخذت الحكومة، بوقت سابق، حزمة إجراءات لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.