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الصحة السعودية تحدد ضوابط العودة إلى الحياة الطبيعية

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وفي تصريح صحفي عقده اليوم، حول آخر مستجدات مرض "كوفيد 19" في المملكة، قال العبدالي: "إن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر أو أي احتياطات أو احترازات لازمة".

© Photo / Tim Peake/ESA/NASA

وبحسب صحيفة "عاجل" ، نوه المتحدث إلى وجود أنماط وأمور جديدة مهمة (الالتزام بالإجراءات الاحترازية) يجب مراعاتها في الأماكن العامة، خصوصا في المطاعم والأسواق، ومقرات العمل، موضحًا أنه بتطبيق هذه الأنماط "ستقل فرص الانتشار".

وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة النهائية للمصابين بفيروس المستجد في البلاد، والتي بلغت 136315، بعد تسجيل 4267 إصابة جديدة.

وتعافى 1650 حالة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 89540 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 41 حالة وفاة، ليكون إجمالي الوفيات 1052 حالة.

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