الصحة السعودية تحدد ضوابط العودة إلى الحياة الطبيعية

وفي تصريح صحفي عقده اليوم، حول آخر مستجدات مرض "كوفيد 19" في المملكة، قال العبدالي: "إن عودة الحياة لطبيعتها يحمل معه تقييمًا وتقديرًا لأي مخاطر أو أي احتياطات أو احترازات لازمة".
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وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة النهائية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، والتي بلغت 136315، بعد تسجيل 4267 إصابة جديدة.
وتعافى 1650 حالة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 89540 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 41 حالة وفاة، ليكون إجمالي الوفيات 1052 حالة.
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