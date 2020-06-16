برلمانيون كويتيون يطالبون بالكشف عن المتورطين فى قضايا الفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب نواب بمجلس الأمة اليوم الثلاثاء الحكومة بالكشف عن أسماء المتورطين في قضايا الفساد والإتجار بالبشر، وذلك خلال الجلسة التى عقدها البرلمان برئاسة مرزوق الغانم.
وأكد النواب على أن مجلس الوزراء أمام تحد كبير في محاربة الفساد، وطالبوا الحكومة أيضاً بتقديم رؤية واضحة وخطة عمل في معالجة التركيبة السكانية.
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