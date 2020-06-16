شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عودة السودانيين المخالفين لقانون الإقامة فى الكويت إلى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الخرطوم اليوم /الثلاثاء/، أولى رحلات إجلاء السودانيين المخالفين لقانون الإقامة في دولة الكويت، والذين يبلغ عددهم 450 شخصا، سيصلون عبر ثلاث رحلات جوية.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم - أن عودة العالقين من مخالفي الإقامة أتت بعد اكتمال جميع الترتيبات في السودان لاستقبالهم وإجراءات مغادرتهم من مطار الكويت الدولي، لافتة إلى أن كل الإجراءات تمت بتعاون تام بين السلطات الكويتية وأعضاء السفارة السودانية في الكويت، الذين قاموا بدورهم بالتنسيق مع كل الجهات المختصة لعودة العالقين إلى البلاد.
وأضافت أن جميع العالقين خضعوا للكشف الطبي في مطار الكويت، وتمّ منحهم شهادة طبية من وزارة الصحة الكويتية تفيد بخلوهم من فيروس كورونا المستجد.
وكان مطار الخرطوم استقبل أول أمس، أولى رحلات إجلاء المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، حيث وصلته طائرة تُقل عددا من العالقين السودانيين في الأردن.
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