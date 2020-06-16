شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسمح باستئناف الدوريات المحلية منتصف يوليو بدون جمهور بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت مملكة البحرين، استئناف دوريات كرة القدم المحلية منتصف يوليو المقبل بدون جمهور، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية 326‏، والذى عقد عن بعد، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد البحرينى نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحسب صيحفة الأيام البحرينية.

وناقشت اللجنة آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا (COVID-19)، وبناءً على عرض وزارة شؤون الشباب والرياضة وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وافقت اللجنة التنسيقية على السماح بالتدريب الداخلي والخارجي للرياضيين المحترفين والمنتخبات الوطنية وفق التعليمات المعتمدة، والسماح باستئناف الدوريات المحلية بحلول منتصف يوليو بدون جمهور.

كما استعرضت اللجنة التنسيقية عددا من القوانين التي تتابعها اللجنة.

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