شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسمح باستئناف الدوريات المحلية منتصف يوليو بدون جمهور بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت مملكة البحرين، استئناف دوريات كرة القدم المحلية منتصف يوليو المقبل بدون جمهور، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية 326، والذى عقد عن بعد، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد البحرينى نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحسب صيحفة الأيام البحرينية.
وناقشت اللجنة آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا (COVID-19)، وبناءً على عرض وزارة شؤون الشباب والرياضة وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وافقت اللجنة التنسيقية على السماح بالتدريب الداخلي والخارجي للرياضيين المحترفين والمنتخبات الوطنية وفق التعليمات المعتمدة، والسماح باستئناف الدوريات المحلية بحلول منتصف يوليو بدون جمهور.
كما استعرضت اللجنة التنسيقية عددا من القوانين التي تتابعها اللجنة.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين أن 1% تقريباً من سكان مملكة البحرين البالغ عددهم بحسب آخر إحصائيات قرابة 1.7 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا، وفقا لصحيفة اخبار الخليج البحرينية.
وبحسب الوزارة البحرينية، فأن الفحوصات التي بلغ عددها 8916 في يوم 11 يونيو 2020، اظهرت تسجيل 600 حالة قائمة جديدة منها 347 حالة لعمالة وافدة، و 249 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 414 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11903.
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