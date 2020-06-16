بوجدانوف يبحث التسوية الليبية مع قائد الجيش الوطنى الليبى والسراج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف اليوم /الثلاثاء/ مع وفد تابع للحكومة الليبية شرق البلاد وممثل الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر سبل الخروج من الأزمة الليبية وجوانب تسوية النزاع هناك. وقال بوجدانوف لوكالة أنباء" سبوتنيك": " تم عقد هذه المباحثات مع الوفد الليبي التابع لشرق البلاد برئاسة وزير خارجية الحكومة الليبية بطبرق وعضوية ممثل مجلس النواب وممثل قائد الجيش الوطني"، مشيرا إلى أن هذا الوفد قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، مضيفا أن المباحثات استمرت لمدة 4 ساعات، وتم خلالها التطرق إلى كل جوانب المسألة، التي تتعلق بالتسوية الليبية".

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