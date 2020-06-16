كورونا.. 11 وفاة بالجزائر و6 في اليمن

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت الجزائر، الثلاثاء، 11 وفاة بفيروس كورونا، فيما سجلت اليمن 6 وفيات، حسب بيانات رسمية.

في الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة، و116 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 107.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و147، منها 788 وفاة، و7 آلاف 842 حالة تعاف.

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وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا (حكومية)، تسجيل 6 وفيات، و41 إصابة، إضافة إلى تعافي 12.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر تويتر، ارتفاع إجمالي الحالات المسجلة بالمناطق الخاضعة للحكومة، إلى 885، بينها 214 وفاة، و91 حالة تعافٍ.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 8 ملايين و186 ألفا، توفي منهم نحو 441 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و268 ألفا، حسب موقع "worldometer"، المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.