اليمن.. اشتباكات بين قوات حكومية وأخرى مدعومة إماراتيا بسقطرى

مبارك محمد/ الخليج 365

اندلعت اشتباكات، الثلاثاء، بين قوات حكومية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، في مدينة حديبو، عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، وفق مصدر محلي مسؤول.

وقال مسؤول محلي، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "أطقم (آليات عسكرية) تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أطلقت النار على إحدى نقاط القوات الحكومية في حديبو، ما تسبب باندلاع مواجهات بين الطرفين".

وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن إصابة جندي من القوات الحكومية، وعنصرين من قوات المجلس الانتقالي، وإعطاب طقمين تابعين للمجلس".

وتابع المسؤول أن "قوات المجلس الانتقالي دفعت بتعزيزات عسكرية وآليات إلى جبل حيبق، المطل على عاصمة سقطرى، عقب الاشتباكات".

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ولم يصدر على الفور إعلان رسمي من الحكومة ولا المجلس الانتقالي بشأن هذه المواجهات العسكرية الجديدة.‎

وأفشلت القوات الحكومية، في 30 أبريل/ نيسان والأول من مايو/ أيار الماضيين، محاولتين لقوات المجلس الانتقالي وكتائب عسكرية متمردة موالية لها، من أجل اقتحام مدينة حديبو.

وتقع سقطرى ضمن ما تُعرف بالمحافظات الجنوبية، وتصاعدت هذه المحافظة عقب إعلان المجلس الانتقالي الانفصالي، في 26 أبريل الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وتتهم الحكومة اليمنة الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي، لخدمة أهداف إماراتية خاصة في اليمن، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من ست جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.