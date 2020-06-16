الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في غارة جوية، شمالي العراق.

ولفتت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إلى تنفيذ غارة من قبل الجيش التركي، في منطقة هفتانين، شمالي العراق.

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وأشارت إلى تحييد 4 إرهابيين، خلال الغارة التي جرت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي.

وأكدت الوزراة، استمرار عملياتها ضد منظمة "بي كا كا" الانفصالية، وتوعدت بـ"هدم كافة جحور المنظمة فوق رؤوس الإرهابيين".

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة.

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