أنقرة/الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في غارة جوية، شمالي العراق.
ولفتت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إلى تنفيذ غارة من قبل الجيش التركي، في منطقة هفتانين، شمالي العراق.
وأشارت إلى تحييد 4 إرهابيين، خلال الغارة التي جرت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي.
وأكدت الوزراة، استمرار عملياتها ضد منظمة "بي كا كا" الانفصالية، وتوعدت بـ"هدم كافة جحور المنظمة فوق رؤوس الإرهابيين".
يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.