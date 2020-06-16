لافروف: نحاول مع تركيا إقناع طرفي النزاع بليبيا على التفاوض

موسكو/ الخليج 365
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده تسعى من خلال اتصالاتها مع تركيا على إقناع طرفي النزاع في ليبيا على الجلوس على طاولة المفاوضات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، عقب اجتماعهما في العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء.
وقال لافروف: "يبقى أمامنا مهمة واحدة، وهي إقناع أطراف النزاع في ليبيا على الجلوس على طاولة التفاوض والتوصل إلى اتفاق، وإننا نعمل من خلال اتصالاتنا مع الجانب التركي على هذا الأمر".
وعلى صعيد آخر، أفاد لافروف أن الولايات المتحدة تسعى لإقناع الدول الأطراف في اتفاقية النووي الإيراني، لعدم الالتزام بمسؤولياتها تجاه إيران، وفرض عقوبات عليها.
وأكد على أن هذا التصرف لا يتفق مع مبادئ القانون الدولي.
وفيما يخص الملف السوري، أشار إلى أنهم اتفقوا على عقد قمة تجمع رؤساء الدول الثلاث (تركيا وروسيا وإيران) في العاصمة طهران، وأنهم لم يحددوا تاريخ القمة بعد بسبب جائحة كورونا.
وأعرب عن تأييده لعقد القمة في الوقت الحالي عبر الوسط الافتراضي، مضيفا أن القمة ستنعقد قبيل اجتماع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيردسون، مع لجنة تحضير الدستور.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإيراني ظريف، أن رؤساء تركيا وروسيا وإيران سيعقدون قمة في الوسط الافتراضي في إطار مسار أستانة، على أن يكون الاجتماع قبيل أغسطس/ آب القادم.
وأكد على دعم بلاده لمساعي تركيا وروسيا في سبيل وقف النزاع في ليبيا، معربا عن أمله في أن تجلب الحكومة الليبية الشرعية الأمن والاستقرار للبلاد بالسرعة القصوى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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