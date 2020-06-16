تركيا تجلي 286 من رعاياها في السودان

الخرطوم /الخليج 365
أجلت السلطات التركية، 286 من رعاياها في السودان، بعد أن تقطعت بهم سبل العودة بسبب إيقاف الرحلات الجوية في إطار تدابير منع تفشي فيروس كورونا.
ووفق معلومات حصلت عليها الخليج 365 من مسؤولي شركة الخطوط التركية، فإن طائرة تابعة لها أقلعت عصر الثلاثاء، من مطار الخرطوم باتجاه مطار إسطنبول الدولي، وعلى متنها 286 مواطناً.
وأُجريت الفحوصات الطبية اللازمة للمواطنين في المطار.
وتعد رحلة إجلاء الأتراك من السودان الرابعة من نوعها، حيث أجرت الشركة التركية 3 رحلات إجلاء سابقة من السودان خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.
والأربعاء، سيتم إجلاء 125 تركياً، على متن خامس رحلة من مطار الخرطوم.
وكانت الخطوط الجوية التركية، علقت رحلاتها الخارجية مع السودان في 16 مارس الماضي، في إطار التدابير الوقائية من كورونا.
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