بـ 60.. العراق يسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا

عواصم عربية/ الخليج 365

سجل العراق، الثلاثاء، 60 وفاة بكورونا، و1385 إصابة في حصيلة يومية تعتبر الأعلى بالبلاد منذ ظهور الفيروس فيها.

فيما سجل الصومال 16 إصابة بكورونا، ورصد الأردن إصابتين بالفيروس.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60 وفاة، وألفا و385 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 591 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 22 ألفا 700، منها 712 وفاة، و9 آلاف و862 حالة تعاف.

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وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 27 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفين و658، منها 88 وفاة، و649 حالة تعاف.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين بالفيروس، إضافة إلى تماثل حالة واحدة للشفاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 981، فيما بلغ إجمالي المتعافين 693، وتوقفت الوفيات عند 9.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا 8 ملايين و168 ألفا، توفي منهم نحو 465 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و264 ألفا، حسب موقع "worldometer" .

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