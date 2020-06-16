أردوغان وميركل يبحثان تطورات ليبيا وشرق المتوسط

أنقرة/الخليج 365

تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول عدد من الملفات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول الجانبان قضايا إقليمية على رأسها التطورات في شرق المتوسط وليبيا، حسبما ذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة، الثلاثاء.

كما بحث أردوغان وميركل العلاقات الثنائية، ومكافحة جائحة فيروس كورونا، والخطوات التي يمكن الإقدام عليها بعد زوال الجائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.