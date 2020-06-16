اخبار الخليج

أردوغان وميركل يبحثان تطورات ليبيا وشرق المتوسط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أنقرة/الخليج 365

تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول عدد من الملفات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول الجانبان قضايا إقليمية على رأسها التطورات في شرق المتوسط وليبيا، حسبما ذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة، الثلاثاء.

كما بحث أردوغان وميركل العلاقات الثنائية، ومكافحة جائحة فيروس ، والخطوات التي يمكن الإقدام عليها بعد زوال الجائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان وميركل يبحثان تطورات ليبيا وشرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا