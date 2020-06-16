كورونا.. 4 وفيات بقطر و15 إصابة في تونس

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت قطر، الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت تونس 15 إصابة.

في قطر، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل 4 وفيات، و1201 إصابة بالفيروس، إضافة إلى ألف و780 حالة تعاف.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 82 ألفا و77، بينها 80 وفاة، و60 ألفا و461 حالة تعاف.

Advertisements

وفي تونس، كشفت وزارة الصحة، في بيان، عن تشخيص 15 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الإصابات بلغت ألفا و125، بينها 49 وفاة، و1002 حالة تعاف.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا 8 ملايين و150 ألفا، توفي منهم نحو 439 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و259 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر" .



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.