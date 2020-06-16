نادي ضمك: بن زكري سيعود قريبًا

نفى نادي ضمك ما تم تداوله بشأن رفض المدرب نور الدين بن زكري العودة إلى السعودية لقيادة الفريق في الدوري.

وقال النادي في بيان له إنه من المنتظر وصول المدرب، إلا أنه حتى الأن لم يتم إيجاد وسيلة مناسبة لوصوله؛ لذلك سيتم الاستعانة بسعد الشهري لحين عودته ومباشرة مهامه.

كما أعلنت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع عن تعاقدها مع شركة عالمية مختصة في الأجهزة الرياضية لتجهيز وتأثيث صالتي الحديد واللياقة البدنية بمقر النادي بأحدث المُعدات والأجهزة المخصّصة لذلك. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم لاستئناف التدريبات الأسبوع المقبل بعد رفع تعليق النشاط الرياضي، وكان مدرب الفريق نور الدين زكري غادر إلى إيطاليا الأسبوع الماضي للاطمئنان على عائلته بعد أن أذنت له إدارة النادي.