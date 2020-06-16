رصد هزة أرضية شمال البحر الأحمر

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية شمال البحر الأحمر. وقالت عبر حسابها على “تويتر”: “سجلت محطات الرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم 24 شوال 1441هـ الساعة 5:30 مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها 4.72 على مقياس ريختر وعمق 13 كيلو وتبعد 85 كيلو غرب محافظة ضباء”.

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