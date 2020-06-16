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شكرا لقرائتكم خبر عن طفل عمره عامين.. تعافي أصغر مصاب بكورونا في «ينبع الصناعية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت الهيئة الملكية بينبع، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا في مدينة ينبع الصناعية.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن المصاب البالغ من العمر عامين غادر المحجر الصحي برفقة والدته بعد تعافيهما من الفيروس.
الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بينبع كانت قد خصصت ثلاثة مجمعات للعزل الصحي في مدينة ينبع الصناعية، تبلغ سعتها الإجمالية 150 سريراً.
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