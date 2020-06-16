شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. مبادرة «QAPAS» تنقذ 5 مرضى بجلطات قلبية حادة في زمن قياسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أسهمت مبادرة الجلطة القلبية الحادة “QAPAS” بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم في إنقاذ حياة خمسة مرضى, كانوا يعانون من أعراض الجلطة القلبية الحادة في فترة زمنية قياسية لا تزيد عن أربع ساعات وعشر دقائق.

وبحسب التفاصيل الطبية، فإن الحالة الأولى وصلت في تمام الساعة 6:10 صباحا وانتهت الحالة الخامسة الساعة 10:20 دقيقة صباحا أي بمعدل 48 دقيقة فقط للحالة.

وتهدف المبادرة التي انطلقت على مرحلتين، إلى تقليل انتظار مرضى الجلطة القلبية الحادة في المستشفيات الحكومية والخاصة، و وصولهم إلى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في أسرع وقت .

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وأكد التجمع الصحي بالقصيم، أن المبادرة تعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع وبدأت على مرحلتين استهدفت المرحلة الأولى جميع مستشفيات المنطقة في نطاق 120 كم وشملت 13 مستشفى حكومياً وخاصاً لتشمل المرحلة الثانية جميع المستشفيات بالمنطقة.

مما يذكر أن مبادرة الجلطات القلبية أطلقها التجمع الصحي بمنطقة القصيم مؤخرا، و تعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع وحققت نتائج إيجابية تمثلت في تقليص الانتظار بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، حيث يقوم الأطباء بمركز القلب في التواصل والتنسيق المباشر مع المستشفى من خلال برتوكول طبي يعتمد على آلية وحقيبة مسيلات مجهزة بالكامل في كل طوارئ المستشفيات يتم تفعيلها لمرضى الجلطات القلبية الحادة.