شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تغلق عدداً من الصيدليات بسبب عدم توفير الكمامات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إغلاق العديد من الصيدليات في مختلف المناطق بسبب عدم توفيرها الكمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

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وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه تم إغلاق عدد من الصيدليات في مناطق المملكة بسبب استمرار عدم توفير الكمامات الطبية.

وتؤكد وزارة الصحة عادة على أهمية ارتداء الكمامات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.