شكرا لقرائتكم خبر عن تقني: «جوجل» تزيل 30 تطبيقاً خطيراً من أجهزة المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني سالم الحربي عن قيام شركة جوجل بإزالة العشرات من التطبيقات الخطيرة من أجهزة المستخدمين. وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”،: “شركة جوجل تزيل 30 تطبيقاً خطيرة وتهدد أجهزة المستخدمين وتغرق أجهزتهم بالإعلانات غير المرغوب فيها”.

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