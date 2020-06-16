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ميركل وأردوغان يتفقان على ضرورة تعزيز عملية الأمم المتحدة بخصوص ليبيا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أرودغان في اسطنبول يوم 24 يناير 2020

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان يوم الثلاثاء إنها أجرت محادثة هاتفية بالفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحثت فيها الوضع في ليبيا وفي شرق البحر المتوسط.

وقال البيان إن ميركل وأردوغان اتفقا على ضرورة تعزيز عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي في ليبيا.

 

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