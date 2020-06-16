ميركل وأردوغان يتفقان على ضرورة تعزيز عملية الأمم المتحدة بخصوص ليبيا

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان يوم الثلاثاء إنها أجرت محادثة هاتفية بالفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحثت فيها الوضع في ليبيا وفي شرق البحر المتوسط.
وقال البيان إن ميركل وأردوغان اتفقا على ضرورة تعزيز عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي في ليبيا.
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