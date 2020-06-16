موسكو: روسيا ستشارك في المؤتمر المقبل لمانحي سوريا وتأسف لعدم دعوة دمشق

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف عقب محادثة هاتفية مع مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "يخطط الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دوري حول تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين في 30 يونيو من هذا العام عبر الفيديو. استلمنا الدعوة ونخطط للمشاركة فيه. مرة أخرى ، أعربنا عن اسفنا لأن هذا المؤتمر، كما هو الحال مع العديد من مؤتمرات الاتحاد الأوروبي ، لا يوجه دعوة للجانب السوري للحكومة الشرعية في دمشق".

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