شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى للعمال.. وزير الإسكان: معالجة أوضاع السكن لمليون عامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن ماجد الحقيل وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، معالجة أوضاع السكن لمليون عامل بمختلف المناطق. وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “انسجامًا مع توجيهات القيادة حفظها الله بأن صحة المواطن والمقيم أولاً، أشكر سمو وزير الداخلية وأصحاب السمو أمراء المناطق على الدعم، حيث اجتمعت مع زملائي وكلاء إمارات المناطق بعد أن أنجزنا معالجة أوضاع السكن لمليون عامل، وذلك بتضافر الجهود بين زملائي أعضاء لجنة تنظيم سكن العمالة”. Advertisements

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