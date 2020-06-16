شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: لن يسمح بدخول مطارات المملكة عند تجاوز حرارة المسافر 38 درجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جدّدت الهيئة العامة للطيران المدني، تأكيدها على أنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من (38) درجة مئوية من دخول مطارات المملكة حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تنفذها هيئة الطيران المدني.

وكشف الهيئة عن الإجراءات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر عبر المطارات لضمان رحلة سفر آمنة، مشددة علىالالتزام بشراء التذاكر إلكترونيا، وقياس درجة الحرارة في المطار ” لن يسمح بدخول من تزيد حرارته عن 38″، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين.

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وأوضحت الهيئة أن دخول المطار سيقتصر على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة، والالتزام بلبس الكمامة حيث سيتم التشديد على الالتزام بلبس الكمامة “وسيمنع الراكب من السفر في حال لم يلتزم بلبسها”، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمّامات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة.

وأفادت الهيئة أنه يجب على المسافر الالتزام بالتعقيم من خلال أجهزة التعقيم المخصصة داخل المطار ، إضافة إلى الالتزام بالحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين من خلال الوقوف على مسافة 2 متر بين المسافرين في مناطق التجمعات وفي أماكن الجلوس والانتظار من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر، بالإضافة إلى ‏‎التباعد بين المسافرين بمسافة ٢ متر لدى جميع مقدمي الخدمات والمطاعم والمقاهي على أن يقتصر الدفع على الوسائل الإلكترونية فقط.