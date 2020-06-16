شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: نهاية فصل الربيع ودخول الصيف بعد 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات)، عبد الله المسند: إنه لم يتبق على انتهاء فصل الربيع سوى 5 أيام فقط.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “نحن في الأيام الأخيرة من فصل الربيع، وبقي على فصل الصيف 5 أيام، حيث يدخل كل عام عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو”.

وتابع أنه يتبق 99 يوماً على فصل الخريف و189 يوماً على فصل الشتاء.