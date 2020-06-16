رئيس برلمان مصر يطالب الجامعة العربية باتخاذ موقف واضح من حكومة السراج

نقل موقع "بوابة الأهرام" عن عبد العال قوله، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه تلقى خطابا من سفير الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أكد فيه أن جامعة الدول العربية لها موقف واضح من إدانة التدخل التركي في الأراضي العربية وفي مقدمتها ليبيا، لافتا إلى أنه صدرت العديد من البيانات الرافضة لاستخدام الميليشيات والإرهابيين في ليبيا.
© Sputnik . Sergey Pyatakov
وكان زكي قد أعلن، في وقت سابق، أن "الجامعة العربية موقفها واضح ضد التدخلات التركية فى الدول العربية سواء ليبيا أو سوريا أو العراق... وهناك قرار وزاري في هذا الموضوع يرفض ويدين تلك التدخلات... والرفض في حالة ليبيا يشمل أيضا استقدام الإرهابيين والمقاتلين الأجانب... هذا موقف لا لبس فيه وصادر بأغلبية كاسحة من الدول".
وذكر في حوار مع قناة "العربية"، الخميس الماضي، أن "أطراف في اتفاق برلين تواصل إرسال مرتزقة وأسلحة إلى ليبيا، متهما ميليشيات إرهابية في ليبيا بعرقلة مساعي الحل السياسي"، داعيا إلى عدم الاستسلام ومنح أطراف غير عربية دورا أكبر في ليبيا.
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