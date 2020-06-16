"مصر للطيران" تعلن الدول المسموح إليها السفر في يوليو 

وقال رئيس الشركة، بحسب موقع "أخبار اليوم" المصري، إن الشركة الوطنية أعلنت استعدادها لعودة تشغيل رحلاتها الجوية إلى مختلف أنحاء العالم وفي إطار خطة تم وضعها تتماشى مع الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية بإعادة تشغيل حركة الطيران كاملة إلى المطارات بداية من الشهر المقبل.

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وأكد الطيار رشدي زكريا، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الطيران المدني، أن الدول المتاح السفر إليها من أول يوليو، دول الشرق الأوسط ودول الخليج ودول أوروبا والولايات المتحدة والصين، وسيتم تسيير رحلة جوية واحدة فقط بين مطارات القاهرة وجوانزو وبكين في الصين، نظرا لأن الصين فتحت مجالها الجوي للرحلات الدولية بشروط، لحين استقرار الأوضاع الصحية هناك، فضلا عن تسيير رحلات إلى كل المقاصد التي يسمح لنا الذهاب إليها، عقب التنسيق مع الجهات المختصة بتلك الدول.

وعن رحلات مصر للطيران إلى أفريقيا، أكد أنه حتى الآن السودان فقط كدولة أفريقية سوف تطير إليها مصر للطيران بعد عودة حركة الطيران الدولي.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم وجبات غذائية مجففة ومشروبات مثلجة واستبعاد الوجبات الساخنة على متن الرحلات لمنع الاحتكاك بأطقم الضيافة والطائرة، كما سيتم تسليم حقيبة بها كمامات وجوانتى ومواد معقمة لكل راكب يرتاد طائرات الشركة الوطنية، فضلا عن تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للركاب.

وأوضح أنه سيتم تعقيم الطائرات قبل عمليات الإقلاع وفور الهبوط مباشرة، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوصيات اتحاد النقل الدولي للطيران "ألاياتا" ومنظمة الصحة العالمية، وتوجيهات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني لضمان سلامة وحماية المسافرين في مختلف المطارات المصرية.