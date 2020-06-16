مبادرة بالبرلمان التونسى لإلغاء عقوبة السجن فى قضايا الشيكات بدون رصيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة فى تونس، بمبادرة تشريعية لإلغاء العقوبات بالسجن في جرائم الشيك دون رصيد ، حسب ما أعلن عنه رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف.
وأوضح "مخلوف" أن هذه المبادرة ترمي إلى تعويض العقوبات بالسجن، بتضييقات مالية وتجارية وإدارية مع إمكانية التضييق على المتهم في تحركاته الداخية والحدودية إلى حين الخلاص، بما يجعل من المعني بها في وضعية شبيهة بوضعية المحكوم بالإفلاس.
وأضاف أنها تسهل بشكل كبير من إجراءات التسوية والصلح في مادة الشيكات وفي أي مرحلة من مراحل التتبع أو أي طور من أطوار المحاكمة . ومن دون الحاجة في غالب الحالات للحضور بالمحكمة أصلا .
وأفاد أن هذه المبادرة تسمح باعتماد تقنية الشيك الالكتروني . وباعتماد المصادقة البنكية الالكترونية. بما يعطي ضمانات أكبر لتداول الشيكات ويقلل بشكل كبير جدا من رجوعها من دون خلاص.
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