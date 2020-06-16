شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يُشيد بتفوق ضابط ونيله المركز الأول بدورة عسكرية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، الملازم أول المهندس محمد الكساسبة، من مرتبات سلاح الجو الملكى.



وأشاد الملك بحسب "وكالة أنباء الأردن" بتفوق الكساسبة وأدائه المتميز بعد نيله المركز الأول فى دورة المهمات الأرضية المتخصصة في صيانة آليات إسناد الطائرات، التى عقدت فى الولايات المتحدة الأمريكية، وحصوله على شهادة Ace Award.



ويأتي استقباله للكساسبة بقصر الحسينية، في إطار دعمه لرفاق السلاح في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وحرصه المتواصل على متابعة منتسبيها وتطوير قدراتهم ورفع جاهزيتهم، وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة، وقائد سلاح الجو الملكى.