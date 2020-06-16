البنك الدولى ينفى صحة إصداره لتقرير يتنبأ بانهيار لبنان اقتصاديا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى البنك الدولي صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية اللبنانية بشأن إصداره تقريرا يتضمن تنبؤا بانهيار لبنان اقتصاديا.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك الدولي في لبنان – في بيان له اليوم الثلاثاء – أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن البنك الدولي لا يصدر مثل هذه التوقعات، وأن رصده وتحليله وبياناته الاقتصادية حول لبنان منشورة على موقعه الإلكتروني الخاص بلبنان.



وأكد أنه كان شريكا طويل الأمد للبنان والشعب اللبنانى، مجددا التزامه بدعم جهود لبنان في مواجهة التحديات الاجتماعية والمالية والاقتصادية التي تواجهه.

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يذكر أن لبنان يشهد أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وغير مسبوقة، وحالة من الركود الاقتصادي العام في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية، وارتفاعا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بصورة كبيرة، على نحو أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للبنانيين وتفاقم الأزمات المعيشية.



وكانت بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية اللبنانية قد تداولت تقارير إخبارية مفادها أن البنك الدولي يتوقع حدوث انهيار شامل في لبنان في غضون الفترة ما بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين، حيث ستشهد الليرة اللبنانية تدهورا غير مسبوق في ظل عدم إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة وتعرض لبنان لعزلة دولية وعربية جراء سياسات "حزب الله" فضلا عن تداعيات تطبيق قانون (قيصر) على سوريا والتي ستطال لبنان. وذلك بحسب ما أوردته تلك المواقع.