شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تفرض 38 إجراءً احترازياً لإعادة فتح الحدائق والألعاب المائية.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت بلدية دبى 38 إجراء احترازيا يجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح الحدائق المائية والألعاب المائية بدءا من 16 يونيو الحالى وحتى إشعار آخر.وفق البيان الاماراتية.

وأوضحت بلدية دبى أنه يجب على مشغلى الحدائق المائية والألعاب المائية فى دبى ضرورة الالتزام بالحفاظ على الطاقة الاستعابية فى اللعبة المائية بما يعادل 4 أمتار مربع لكل شخص فى نفس الوقت فى اللعبة، ويجب تنظيم طابور الدخول بمسافة لا تقل عن 2 متر بين كل زائر أو بين كل مجموعة مع علامات أرضية تدل على مسافات التباعد 2 متر.

ويجب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنظيف وتعقيم الحديقة المائية والألعاب المائية قبل إعادة الافتتاح من ضمنها سحب عينات مياه للتأكد من خلو المياه من التلوث البكتيرى وبكتريا الليوجينيلا، والالتزام بمتطلبات النظافة والتعقيم المتعلقة بسلامة أنظمة المياه ومن أهمها سحب العينات الدورى والحافظ على نسبة الكلور فى المياه .

كما ألزمت بلدية دبى مشغلى الحدائق المائية والألعاب المائية بتنظيف وتعقيم مكثف لجميع مواقع التلامس والمرافق المشتركة، وضرورة التعقيم بين كل مستخدم أو كل ساعة لجميع المعات والأدوات والمرافق المشتركة والالتزام بمادئ التباعد الاجتماعى 2 متر فى جميع الأوقات وفى حال عدم الالتزام يتم إبقاء هذه المرافق مغلقة.

ومن بين الإجراءات الاحترازية حظر توفير أو تقديم المناشف، وعلى مرتادى منطقة الألعاب المائية إحضار المناشف الخاصة بهم، وضرورة توفير معقمات الأيدى فى الأماكن العامة والمشتركة، والتأكد من أن نظام التهوية / التبريد وتكييف الهواء يعمل بشكل صحيح مع ضخ كمية مناسبة من الهواء النقي، كذلك توجيه الزوار بعدم مشاركة الأشخاص الأدوات التى يصعب تنظيفها أو تعقيمها أو التى تلامس الوجه مثل النظارات الواقية وسدادات الأنف وأدوات ومعدات الغطس وادوات الطعام المختلفة.

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وأوضحت بلدية دبى أنه يجب أن يتم تدريب جميع الموظفين على الاجراءات المتعلقة بالسلامة والتعقيم والبتاعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة للموظفين والمرتادين قبل دخول منطقة المسبح وعدم السماح لمن تظهر عليهم اعراض حرارة أعلى من37.5 من دخول الموقع.

كذلك ضرورة توفير منطقة عزل لاستقبال الحالات المشتبه بها لحين التواصل مع هيئة الصحة بدبي، وفى حال تواجد الحديقة المائية/ اللعبة فى موقع يوجد به غرفة عزل يتم استخدام غرفة العزل فى هذا الموقع دون الحاجة لغرفة عزل خاصة للحديقة المائية/ اللعبة، وعلى جميع الأشخاص الالتزام بمسافة 2 متر بينهم داخل وخارج منطقة اللعب وتلتزم مجموعات الأشخاص أكثر من 5 أشخاص بمسافة 4 أمتار بين كل مجموعة داخل وخارج منطقة اللعب ولا يسمح بمجموعات أكثر من 10 أشخاص وعلى مشغل الحديقة / اللعبة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لذلك.



ويجب الحفاظ على السعة الاستعابية بمعدل شخص واحد لكل 4 أمتار مربعة ويجب وضع لافتات الطاقة الاستعابية للمسبح عند المدخل حسب حجم الحديقة المائية/اللعبة. كما يجب على جميع الزوار والعاملين ارتداء الكمامات فى جميع الأوقات ويمكن إزالتها أثناء اللعب بالألعاب.

ولا يسمح بجميع خدمات المسابح والسبا والساونا والجاكوزي، وبالتجمعات أو الفعاليات أو الحفلات من أى نوع، ويجب تشجيع وسائل الدفع الالكترونى ولا مانع من الدفع النقدى بالطريقة التقليدية، ويحظر ايجار الأشياء التى يصعب تنظيفها أو تعقيمها أو التى من المفترض أن تلامس الوجه مثل النظارات الواقية ومشابك الأنف.

كما يجب عدم السماح للمستخدمين الذين يعرضون سلامة ورفاهية الآخرين للخطر من خلال رفض الامتثال للارشادات فى المبنى بعد التحذير المتكرر بالبقاء فى المسبح أو منطقة حوض المسبح، ويجب تعقيم جميع الأدوات المؤجرة بعد كل استخدام، ويفضل توفير أشرطة المعصم من خلال موزع إلى أو توزيعها يدويا عند المدخل بعد فحص الحرارة.

ويسمح بظهور الشخصيات الكرتونية فقط فى جدول محدد وفى مكان محدد مع عدم السماح باللقاء أو الترحيب بالضيوف مع تطبيق التباعد الاجتماعي، ويجب الالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعى فى الحافلات ووسائل النقل من المواقف إلى الحديقة.