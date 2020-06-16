شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة السعودية": 50% من حالات"كورونا" الحرجة يعانون أمراضا مزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة بالسعودية إن 50 % من الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا يعانون من أمراض مزمنة، مؤكدا جاهزية الطواقم الطبية للتعامل مع هذه الحالات بمهارة كبيرة ، موضحا أن ثلث الحالات تحتاج أجهزة تنفس صناعى - وفق ما أوردت العربية-

وكانت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة، و1650 حالة تعافي.

ويصل إجمالي الإصابات في السعويدة إلى 136315، كما تم تسجيل 41 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 1052 حالة وفاة"، ويبلغ عدد الحالات النشطة 45723 منها 1910 حالات حرجة، ويصل إجمالي حالات الشفاء إلى 89540 حالة.

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وأوضحت الوزارة أن 60% من الحالات الحرجة في العناية المركزة على التنفس الصناعي، و50% من وفيات فيروس كورونا بسبب أمراض مزمنة.