شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: التنظيمات الإرهابية بإدلب تعرقل عمل الدوريات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء إن التنظيمات الإرهابية فى إدلب تواصل محاولاتها تعطيل عمل الدوريات الروسية التركية المشتركة، التى تركز جهودها على بسط الاستقرار فى المنطقة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان، أن الأوضاع الأمنية في سوريا لا تزال متوترة، مضيفا أنه في الوقت الذي تركز فيه الوحدات العسكرية الروسية جهودها لبسط الأمن في منطقة خفض التصعيد في إدلب، في إطار الاتفاق الروسي - التركي، لا تتوقف التنظيمات المسلحة عن محاولات تعطيل هذا الاتفاق.

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وقال المتحدث إن الجماعات الإرهابية حاولت تنفيذ هجوم خلال مرور دورية مشتركة على الطريق السريع M-4، ونتيجة لتفجير المسلحين عبوة ناسفة عند مرور الدورية، تعرضت ناقلة جند مدرعة روسية لأضرار طفيفة، ولم يُصب أي من عناصر الدورية المشتركة بأذى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث انفجرت قنبلة على طريق M-4 السريع في إدلب نهاية الشهر الماضي، لدى مرور دورية تركية.