تسيير الدورية التركيةـ الروسية الـ17 بإدلب

أنقرة/الخليج 365

أجرت القوات التركية والروسية الدورية المشتركة الـ17 على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأشارت وزارة الدفاع التركية، في بيان الثلاثاء، إلى انفجار "جسم" لم يتم تحديده، تسبب بأضرار، طفيفة في إحدى المركبات التركية.

ولفت البيان إلى أنّ المركبة تم سحبها إلى المنطقة الأمنية التركية.



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