موريتانيا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الثلاثاء، مع السفير التركي لدى نواكشوط جيم كاهيا أوغلو، تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك في لقاء جمع ولد الشيخ أحمد بالسفير التركي بمقر وزارة الخارجية الموريتانية بالعاصمة نواكشوط.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. دون تفاصيل أكثر.

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وفي مايو/آيار الماضي، أكد السفير التركي لدى نواكشوط، استمرار بلاده في تقديم الدعم لموريتانيا خاصة في مواجهة فيروس كورونا.

وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط تطورا مستمرا، عززته زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موريتانيا، في 28 فبراير/ شباط 2018.

وتوجت زيارة أردوغان لنواكشوط بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين، في مجالات المعادن، والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، بالإضافة لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

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