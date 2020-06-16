"الجبهة التركمانية العراقية: "بي كا كا" الإرهابية هددت باستهداف مكاتبنا

كركوك/ علي مكرم غريب/ الخليج 365
قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد صالحي إن منظمة "بي كا كا" الإرهابية هددت باستهداف مكاتب الجبهة في البلاد.
وأوضح صالحي في تصريح للأناضول، الثلاثاء، أن "بي كا كا" هددت باستهداف مكاتب الجبهة وذلك بعد عملية "المخلب- النسر" التي نفذها الجيش التركي ضد مواقع المنظمة الإرهابية شمالي العراق.
وأكد أن مثل هذه التهديدات ضد المؤسسات السياسية التركمانية مثيرة للقلق.
وقال صالحي: " يجب عدم السماح للمجموعات الإرهابية قتلة الأطفال وتجار المخدرات بممارسة أنشطتهم في العراق".
وأكد أن الجبهة التركمانية زادت من عدد الحراس في كافة ممثلياتها.
وشدد صالحي أن الجبهة وكافة الأحزاب السياسية التركمانية تعد مؤسسات سياسية مرخصة ورسمية لدى الحكومة العراقية، مطالبًا بحمايتها من قبل قوات الأمن العراقية.
وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، أطلقت القوات المسلحة التركية، عملية "المخلب - النسر" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.
يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي إنطلاقاً من الأراضي العراقية.
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