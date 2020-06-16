الغنوشي: التونسيون تمسكوا بالديمقراطية ورفضوا الفوضى

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365

أشاد رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الثلاثاء، بموقف الشعب الذي تمسك بمكسب الديمقراطية ورفض الانسياق وراء "دعوات الفوضى".

جاء ذلك تعليقا على فشل ما يسمى بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" في إقناع المواطنين بالمشاركة في اعتصام ينادي بحل البرلمان التونسي، الأحد.

وقال الغنوشي، رئيس حركة "النهضة"، في كلمة بالبرلمان، إن "التونسيين تمسكوا بالثورة ومؤسسات الجمهورية بينها البرلمان، رغم اهتزاز ثقتهم فيها".

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وأضاف أن "الشعب كان واضحا في رفض الانسياق وراء دعوات الفوضى والتأزيم الصادرة عن جهات (لم يسمها) لا تعترف بالديمقراطية ولا تؤمن بها".

كما ندد الغنوشي بما يتعرض له البرلمان والنواب مما أسماه بـ"الحملة الشعواء" من قبل "من يضادون الثورة والديمقراطية في تونس".

وأردف: "هذه الحملة بلغت ذروتها بالدعوة لتغيير النظام وحل البرلمان ووصف المجلس بشتى النعوت في محاولات طائشة لتوتير العلاقات بين السلط العمومية".

وشهد اعتصام "جبهة الإنقاذ الوطني" مشاركة بضع عشرات من الأشخاص فقط، وكان يطالب أيضا بإجراء انتخابات مبكرة، وتغيير الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.