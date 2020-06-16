ليبيا.. 39 قتيلا بانفجار ألغام مليشيا حفتر جنوبي طرابلس

ليبيا/ الخليج 365
قتل 39 شخصا، بين أمنيين ومدنيين، وأصيب العشرات، جراء انفجار ألغام زرعتها مليشيا الانقلابي خليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس.
ووفق إعلام محلي، قال المركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب (حكومي)، الثلاثاء، إن عدد ضحايا الألغام المزروعة جنوبي طرابلس بلغ 110، بين قتيل وجريح.
وأوضح المركز أن الحصيلة تشمل مدنيين وأمنيين من فرق إزالة الألغام التابعة للحكومة الليبية، مشيرا أن عدد القتلى بلغ 39، ما يعني أن المصابين 71.
وفي 10 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الليبية (حكومية)، مقتل 27 شخصا وإصابة 40 آخرين، جراء انفجار الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا حفتر بمنازل مدنيين كانت تتخذها تمركزات لها قبل فرارها.
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
وشنت مليشيات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.
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