فلسطين ترحب ببيان أممي يدين خطة "الضم" الإسرائيلية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

رحّب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الثلاثاء، بموقف المقررين الخاصين للأمم المتحدة، الداعي لمواجهة المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ورفض 48 مقررا في المفوضية العامة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان مشترك، صدر في وقت سابق الثلاثاء، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمخطط الضم الإسرائيلي.

وأوضح بيان المقررين أن "ضم أراض محتلة انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ويتناقض مع قاعدة أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة، غير مقبول".

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وشدد المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، على أهمية إجماع المقررين الخاصين، والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان على رفض الضم، وإطلاق موقف مشترك حول ذلك.

ودعا الوزير الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته، والتقيد بخلاصة موقف المقررين الخاصين، حول مسؤولياتهم القانونية، السياسية والأخلاقية في الدفاع عن النظام الدولي القائم".

وأعلنت إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، بدءا من مطلع يوليو/تموز.

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