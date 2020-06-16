أسر سودانية تطالب بسرعة إجلاء أبنائها العالقين في الخارج

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

نظمت أسر سودانية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية في العاصمة الخرطوم؛ لمطالبة الحكومة الإسراع بإجلاء أبنائها العالقين في الخارج بسبب كورونا.



وحمل عشرات المحتجين لافتات مكتوب عليها عبارات من قبيل، "من حقي أرجع بلدي"، كما رددوا شعارات مناوئة للحكومة الانتقالية، واتهموها بـ"الضعف والخذلان".



وأفاد مراسل الخليج 365 بأن المحتجين حاولوا الوصول إلى مقر الحكومة لتسليم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رسالة تطالب بالإجلاء الفوري والسريع للعالقين، لكن قوات الشرطة أغلقت الشوارع للحيلولة دون ذلك.



واتهم مشاركون في الوقفة الاحتجاجية حكومة حمدوك، "بالتقصير والاستهتار"، و"عدم تحمل المسؤولية في إجلاء المواطنين السودانيين العالقين بدول العالم".



ودعا المحتجون نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى التدخل واتخاذ قرار بعودة العالقين الذين يتسولون الدواء والغذاء بالخارج، وإجلائهم فورا.



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والإثنين، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعشرات الشباب السودانيين العالقين في مصر، وهم في طريقهم من مدينة "أسوان" المصرية سيرا على الأقدام للوصول إلى بلادهم.



ووصلت الأحد أول رحلة للسودانيين العالقين بالخارج قادمة من الأردن، تحمل حوالي 36 شخصا.



وسيتوالى وصول العالقين بالخارج إلى السودان، بتنسيق بين اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الطيران المدني، ومطار الخرطوم.



وتقدر السلطات السودانية عدد مواطنيها العالقين حول العالم بأكثر من 10 آلاف، حسب إحصائية أشار إليها وزير الصحة السوداني أكرم على التوم، في 23 مايو/أيار الماضي.



وأعلنت الحكومة السودانية، تمديد إغلاق المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى 28 يونيو/حزيران الجاري بعد أن كانت قد أغلقتها في 16 مارس/آذار الماضي في إطار إجراءات مكافحة كورونا.



وحسب ما أعلنت وزارة الصحة السودانية فإن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ حتى الإثنين 7 آلاف و435 إصابة، بينها 468 وفاة، وألفين و720 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.