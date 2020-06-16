كورونا يحصد أرواح 68 طبيبا في مصر (حصيلة جديدة)

الخليج 365-

أعلنت نقابة الأطباء المصرية، الثلاثاء، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من أعضائها إلى 68 وفاة و430 إصابة.

جاء ذلك في تصريحات لعضو مجلس النقابة إبراهيم الزيات، أوردته صحف محلية، بينها "اليوم السابع" (الخاصة).

وقال الزيات إن نقابة الأطباء رصدت وفاة 68 طبيبا وإصابة أكثر من 430 آخرين، منذ بداية اكتشاف الجائحة منتصف فبراير/شباط الماضي.

وتابع أن نسبة الوفيات بين الأطباء المصريين تتراوح بين 5 إلى 7 بالمئة، حسب المصدر ذاته.

Advertisements

ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى، لكن النقابة نعت عبر 4 بيانات منفصلة خلال يومي الإثنين والثلاثاء، وفاة الأطباء إيمان أدهم بمحافظة بني سويف (وسط)، وعلي العربي، وعادل رمزي، وحمزة طرخان بالقاهرة، متأثرين بإصابتهم بكورونا.

ولم تحدد النقابة إجمالي عدد الوفيات بين الطواقم الصحية إجمالا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى ارتفاع الوفيات إلى أكثر من 180 وفاة و1000 إصابة في عموم البلاد.

وحتى مساء الإثنين، سجلت مصر إجمالا 46 ألفا و289 إصابة بفيروس كورونا، بينها 1672 وفاة، و12 ألفا و329 حالة تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.