مغردون من أجل الوطن ..ثروة وطنية

يبقى الوطن السمة الاولى داخل النفس .وتبقى رائحته تملىء الصدور عبقا.. وجمالا ..ومحبه وعندما تكالبت علينا بعض الشراذمة من هنا وهناك ورأينا انياب الغل والكراهية تحاول جاهدة ان تغرسها في لحومنا .إنبرى لهم المغردون من أبناء الوطن الذين جمعهم الولاء والحب لقيادتهم وأرضهم .. وبرزت على الساحة الإعلامية وفي كل منصات التواصل الاجتماعي أعمالهم مع قدرة فائقة في تفنيد كل تخصصاتهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقد تتطابقت مشاعرهم بحب وولاء ..هكذا ظهر المغرد السعودي الذي أفشل جميع المخططات المعاديه تجاه وطنه بل وتنافس في مناظرات عالمية ليكشف كذب وخداع الافاعي التي لاتزال تمارس فسخ جلدها وتلونها تجاه الوطن فكانت ستار حديدي في وجوه الأعداء ..ولاشك اليوم ‏ساحه الاعلام هي مسرح للحرب والضغائن وتدمير الأوطان ومن يمتلك المعلومات و يوظفها و يديرها هو من يكسب الراي العام دوليا وبالتالي يسيطر علئ المعركة .

‏ولعلي اشير هنا في رؤيتي بعجالة عن الدور اللوجستي الذي خدم القنوات الاعلامية و التواصل الاجتماعي في إسقاط وانهيار حكومات عربية قوية نشر فيها الفوضى الخلاقة التي دعت لها سياسات عالمية ونفذت اجنداتها بكل اسف قوى عربية ضد بلادها ومجتمعها واصبحت شعوبها بين مشرد ولاجيء و قتيل وانتشرت فيها الجرائم بجميع أنواعها .

راينا جميعا كيف ينهار السياسي المخضرم و القائد العسكري المحترف و ورجال الاعلام و الاعمال والاقتصاد .

‏و اصبح المواطن في تلكم الدول لعبة في يد الأعداء دون علم ومعرفة يحركونهم يمنة ويسرة متى ماشاءوا ذلك بلا وعي من المخاطر التي تحدق به ..فوجدوا أنفسهم تحت مظلة العبث الذي دمر مستقبله و مستقبل بلده لعشرات السنين ..وبدت بعض الشعوب ( كالاأرجوز ) يلعبون به ويحركون دواخله حتى يعلن إنشقاقه عن حكومته ويسعى بيده في تدمير نفسه بنفسه وبأقل الخسائر التي يحملونه فاتورتها من سنوات الضعف والوهن ثم الانكسار ومايلبث ان يسلم بلده على طبق من ذهب لاصحاب الفكر الجهنمي الذي يستعبد الشعوب ويجعلهم خانعين ‏كما شاهدنا في تونس و سوريا و ليبيا واليمن وكادت تلحق بهم مصر لولا يقظة المجتمع ورجالات البلد المخلصين ومؤازرة السعودية لهم

‏ولعلكم تستذكرون ما حل بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي وكيف خدعوه حتى هرب من دولته بسبب الإعلام الخفي قنوات معادية دعمها التواصل الاجتماعي الذي مارس كل كذب حتى انهارت البلد وسلمت رايتها حسب ماهو مرسوم لها

‏وفي ليبيا كانت نفس الفكرة حين خرج عبدالرحمن شلقم وزير الخارجية بعد ان خدعته الصور و الدعاية والأخبار الملفقة فتخلى عن رئيسه في مجلس الامن وأنقلب عليه بعد ان ذرفوا له الدموع وخدعه الغرب في صورة الوطنية ثم اخذوه بالاحضان وهم من دمر بلده .وامتدت انياب الغدر والخيانة ‏حتى وصلت سوريا ، وربما يتذكر الكثير منا ماحدث في مقاطع التواصل الاجتماعي انهيار السفراء نفسيا تبعهم كبار القادة العسكريين بسبب شبكات التواصل مع الاعلام والدعايه واستفحل الامر الى الانشقاق العسكري في مقاطع كانت تنشر بطريقة ( فلان بن فلان وهذه بطاقتي ) ويعلن انشقاقه لكنهم ندموا على ما اقترفوه من غباء تجاه وطنهم وحكوماتهم

‏واصبحت بلدهم محتله و مدمره من عدة دول وهم مشردين ولاجئين و يباعون و يشترون ومرتزقه عند اردوغان .

‏السبب في ذلك ؛ هو استغلال التواصل الاجتماعي مع توظيف الحرب النفسيه و خداع الصور و الفيديوهات والتصاريح باسم الحقوق والمقابلات و البرامج والشعارات الرنانه و المظلوميات .

‏لذا فإن الحرب الان هي ساحة التواصل الاجتماعي .تويتر والفيس بوك .وحتى السناب شات وهم يرتكزون بالهجوم اولا ثم التشتيت لصنع صراعات هامشية بين المغردين ..

ولدينا هنا نفس السيناريو ولكن لاستهداف ( المغرد السعودي ) الذي كشف اللاعيبهم وذرائعهم تارة تحت اسم مستعار او نقدهم لمن ينبش تاريخهم للفضحهم امام الراي العام .

‏وبات اغلب المشاهير الوطنيين المدافعين عن وطنهم وقادتهم محاربون من الأعداء نظير إفشالهم لجميع مخططات قديمة يحاولون تمريرها للمجتمع ..

‏لكنهم يصتدمون بالحاجز المنيع في الجانب الاعلامي للمغرد السعودي الذي حاصرهم في كل اتجاه بادواته البسيطة ولكن بحرفية عالية المغرد السعودي نجح وبشهادة الأعداء ونجاحه كان تلقائيا وبدافع حب و ولاء وهيام في وطنه و قادته من الهجمات المعاديه من الحملات الاعلامية من الغرب والشرق والشمال والجنوب فكان درعا ضد تلون وتملق الغرب وسيفا في وجه الترك الذين أظهروا اطماعهم..وسهاما حارقة على الفرس واذنابهم بيد ان مايحز في الخاطر ان يكون من حولنا يدعم بماله كل مايمكن ان يفكك وحدتنا بزعمهم فظهرت دويلة قطر بكل “جربها وعفنها” وهي تؤازر وتحمي حركة الاخوان المتأسلمين في مخططاتهم القذرة .وعاود المغرد السعودي وفضح كل تلكم المآرب لينشر غسيلهم امام العالم اجمع بالحقائق والاحصائيات و المعايير وبنفس الشعارات الرنانه التي يتشدقون بها ضد الدول حتئ تسقط.. وبعد سقوطها يتم نسيان الحقوق الإنسانيه لان الهدف تفتيت البلدان وليس أعمارها وتم افشال اقوى قنوات اعلامية بمراكزها البحثية والاستخباراتيه و التدريبية و دراستها التي صرفوا عليها مليارات الدولارات منذ عشرات السنين .. “بجوال وبطاقة نت فقط” . ،نجح المغرد الوطني ان يحجمهم ويكشف زيفهم وقد غاضهم ان السعوديين عموما لم ينجرفوا لتياراتهم رغم كل ماصرفوه.. ومن هنا علينا ان نقف مع

ابن الوطن ليبقى مستمرا وبشكل احترافي للذود عن بلدنا بكل قدرة وجدارة بكل مجهوداتهم ومهاراتهم .

‏والابتعاد عن الصراعات الهامشية التي قد تحدث وتصبح ثغرة يستغلها الأعداء والتركيز في هذه المرحلة عن ما يخدم وطننا ومن على هذا المنبر أطالب وبقوة من وزارة الاعلام والجهات التي يمكن أن تدعم هذا التوجه الاستفادة من (المغرد السعودي) ليصبح عنصر قوة وطنيه بعد تطويره و تدريبه و وضع معايير و مواثيق شرف المهنه الاعلاميه في التواصل الاجتماعي .. وكفى

كتبه : منصور آل مويهان‏

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