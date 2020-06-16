الصحة .. تسجيل 4267 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) , ليصبح الإجمالي 136315 حالة .

وأكدت الوزارة تسجيل 1650 حالة تعافي ليرتفع عدد المتعافين في المملكة إلى 89540 حالة كما تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة “رحمهم الله” ليبلغ إجمالي الوفيات 1052 حالة .

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 45723 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1910 حالة.