نيمار يرفض 100 مليون يورو من أجل برشلونة

يتمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بالعودة إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة سان جيرمان لا تزال عازمة على إقناع نيمار بتمديد عقده إلى ما بعد عام 2022.

وعلمت الصحيفة الإسبانية أن نيمار رفض الحصول على مكافأة تجديد تبلغ 100 مليون يورو، نظير التوقيع على العقد الجديد، بسبب تمسك اللاعب بالعودة إلى “كامب نو”.

وذكرت أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يخشى تكرار وضع الميركاتو الصيفي الماضي، بوجود مفاوضات عديدة من برشلونة، للحصول على خدمات نيمار.

وقالت “موندو ديبورتيفو” إن لدى ليوناردو مخاوف أيضًا بشأن استمرار نيمار مع باريس في الموسم المقبل دون تجديد، وبالتالي سيكون النادي مجبرًا على بيعه في صيف 2021، قبل نهاية عقده بعام واحد.